Puglia: Lucio Lonoce componente CdA AQP, è polemica

La Giunta regionale pugliese ha designato Lucio Lonoce come componente del Consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese Spa, società controllata. Lonoce, già presidente del Consiglio comunale di Taranto nella prima amministrazione, è stato confermato consigliere nell’ultima tornata elettorale nelle file del Pd, risultando essere tra i più suffragati. Lo scorso luglio era in corsa per essere riconfermato presidente del Consiglio comunale, ma poi la scelta ricadde su Piero Bitetti.

La nomina ha generato polemiche. “L’Acquedotto pugliese e il suo Cda servono per dare acqua e fogna ai pugliesi e non per regolare conti politici – ha commentato Fabio Amati, consigliere regionale PD -. Risulta impropria la nomina di un consigliere comunale di Taranto per risarcirlo della mancata nomina a presidente del Consiglio comunale”.