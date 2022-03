Puglia, il miglior rosato italiano viene dalla Puglia

Puglia- Il concorso mondiale di Bruxelles elegge il Pietra Rosato 2021 – Salento Igt di Cantine Menhir come miglior rosato italiano. Sono stati 1.170 i campioni di vino provenienti da 23 Paesi sottoposti al giudizio della giuria di professionisti internazionali che dall’11 al13 marzo si è riunita a Vallodolid in Spagna. La seconda edizione del Concours Mondial de Bruxelles – Sezione Vini Rosèha assegnato numerosi riconoscimenti che premiano l’impegno, la passione e l’abnegazione dei produttori che vi hanno partecipato, sostenuti come nel caso delle aziende salentine, anche dai Consorzi di Tutela. “Siamo molto felici dei riconoscimenti conquistati dalle nostre aziende con una Gran Medaglia d’Oro, una Medaglia d’Oro, due medaglie d’Argento, e tanti ottime valutazioni che i nostri vini hanno saputo conquistare – dichiara Damiano Reale, presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei Vini Doc e dei vini Igt Salento-Riconoscimenti che premiano l’impegno profuso in campagna ed in cantina dai tanti professionisti che lavorano 365 giorni l’anno in campagna. Il Concorso mondiale di Bruxelles è tra i più importanti eventi dedicati al vino ed è molto seguito dai nuovi wine lovers mondiali che hanno la possibilità di confrontarsi indistintamente con tutte le denominazioni: un fattore che permetterà a tutte le nostre cantine di potersi imporre sui mercati internazionali grazie alla grande qualità dei prodotti realizzati.”.

La Sessione Vini Rosé del rinomato concorso internazionale ha assegnato, dopo un’accurata valutazione, le medaglie d’Argento, d’Oro e Grand’Oro ai vini rosé. Il miglior rosé secco del concorso viene dalla Francia, il miglior semisecco dalla Repubblica Ceca e il miglior rosé frizzante è rumeno. L’Italia ha conquistato ben 69 medaglie, classificandosi seconda subito dopo la Francia (106) e prima della Spagna (68). Pietra Rosato 2021 Salento Igt di Menhir Salento ha ricevuto il maggior numero di punti tra tutti i rosé italiani e si è così aggiudicato il trofeo Rivelazione Vino italiano 2022. Il Cantalupi Rosato 2021 – Negroamaro Salento Igt della Cantina Conti Zecca di Leverano ha conquistato la Medagli d’Oro, mentre il Five Roses 2021 Salento Igt dell’Antica Azienda Agricola leone De Castris e il Duodecim 2021 Salento Igt di Greco Romaldo hanno conquistato la medagli d’argento.

Il Concours Mondial de Bruxelles ha come obiettivo principale quello di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione provenienti dai 4 angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo. Trent’anni di esperienza hanno permesso al concorso di diventare un importante riferimento tra le competizioni enologiche internazionali. Il Belgio può essere fiero di organizzare quest’incontro unico nel suo genere, conosciuto e riconosciuto dai professionali e dai consumatori del mondo intero. La giuria Concours Mondial de Bruxelles si compone di degustatori provenienti da tutte le nazioni del mondo, tra cui Buyer e venditori, ingegneri-enologi, giornalisti, scrittori e critici specializzati, ricercatori e rappresentanti di istituzioni professionali.

“Siamo particolarmente emozionati e felici per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal nostro Pietra Rosato al Concours Mondial de Bruxelles come miglior vino rosato italiano con il trofeo “Rivelazione” e come Gran Medaglia d’Oro fra i vini italiani in gara. Siamo felici perché è un riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Menhir Salento e perché il nostro Pietra Rosato è espressione sincera della nostra terra, della forza della pietra che ha scritto la storia di questo meraviglioso lembo di Puglia, ma anche dei profumi e dei colori della lunga estate salentina”, dichiara Gaetano Marangelli, fondatore di Menhir Salento.