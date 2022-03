Lecce- L’Anteas Lecce e la Fnp Lecce sono impegnate in questi giorni nella promozione del progetto nazionale ‘Vivi Internet al Meglio, in una parola Viam.

Si tratta di 5 corsi di formazione per il web rivolti a chi ha più di 60 anni che offrono la possibilità di conoscere meglio uno strumento che, se utilizzato in maniera critica e consapevole, rappresenta una grande opportunità per tutta l’umanità.

Il web consente di accedere in tempo reale a un patrimonio infinito di informazioni e dà la possibilità di sviluppare conoscenze utili ad entrare in contatto con persone di tutto il mondo. Chi l’ha detto che questa grande ricchezza debba essere a beneficio soltanto delle giovani generazioni e debba essere esclusa dall’orizzonte conoscitivo di chi ha i capelli bianchi?

Al via 5 corsi di formazione sul web per gli over 60…

L’Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà, in partnership con Google ha dato vita a questi 5 corsi di formazione per fornire agli over 60 suggerimenti e buone pratiche al fine di navigare in rete consapevolmente e in sicurezza:

– Il digitale per la solidarietà

– Le app per la vita

– Fake News e truffe

– Dati e Privacy

– Storytelling

La frequenza dei corsi dà l’opportunità di conoscere meglio il web ai non più giovani che si vogliono tutelare dalle truffe sempre più all’ordine del giorno o semplicemente non vogliono rinunciare a capire come, navigando nel mondo virtuale, si possa mettere al sicuro la propria e l’altrui privacy. Ma c’è anche spazio per chi preferisce conoscere come si utilizzano le tante app su salute e benessere che ormai si scaricano sui cellulari e possono arrivare a salvare la vita di chi le sa usare. Senza dimenticare poi chi ha la passione per la scrittura creativa e vorrebbe percorrere le infinite praterie che offre il web. Un corso è dedicato anche a chi punta all’utilizzo del mondo digitale nei settori della solidarietà e delle iniziative che la vivificano.

Perché iscriversi ai corsi Anteas sul web

I corsi per gli over 60 hanno la finalità di sviluppare un pensiero critico per affrontare la complessità del web, per proteggersi da fishing, frodi e altri rischi on-line, riconoscere il valore e l’attendibilità dei contenuti, valutare le modalità con cui condividere le informazioni in possesso, rispettare gli altri e contribuire a favorire la comunicazione della gentilezza contro ogni forma di comportamenti che istigano e favoriscono la maleducazione e talvolta l’odio, tutelare la propria privacy e quella altrui.

La partecipazione al corso on line sarà certificata da Fondazione Mondo Digitale con un attestato di frequenza.

Insomma un grande progetto di aggiornamento sulle potenzialità del web a cui Fnp Cisl Lecce e Anteas Lecce credono con grande propositività.

Come iscriversi ai corsi

L’operazione di iscrizione è molto semplice, tuttavia per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi allo specifico sportello di informazione, consulenza ed assistenza che l’Anteas di Lecce ha istituito per facilitare la partecipazione ai corsi