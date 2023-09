Puglia: FdI, ‘Ritardi su scuola colpa del Centrosinistra’

“Il presidente Capone prima di attaccare il governo Meloni” sulla situazione dei servizi e dell’edilizia scolastica “avrebbe dovuto chiedersi cosa ha fatto il centrosinistra negli ultimi dieci anni in cui ha governato quasi ininterrottamente sia a livello nazionale che locale. Troppo semplice dare la colpa ad un Governo in carica da meno di un anno, senza fare almeno un’autocritica sul perché non è stato fatto nulla o abbastanza negli anni precedenti per mettere in campo politiche di manutenzione, prevenzione e sicurezza”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, capogruppo, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone e Renato Perrini e Michele Picaro.

“Cosa ha fatto – continuano – il centrosinistra in questi anni per rendere la scuola italiana migliore? Cosi come anche in materia di Pnrr resta il dubbio o che parli di qualcosa che non conosce o che in assenza di argomenti affronti questioni fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese non con serietà, ma in maniera strumentale mistificando la realtà. L’azione portata avanti dal Governo Meloni e dal ministro Fitto sul Pnrr permetterà la realizzazione di quell’interventi che serviranno a modernizzare i servizi scolastici, e a rendere il nostro sistema scolastico più competitivo e ridurre il gap con la media europea che, in questi anni, dei vari governi di centrosinistra è cresciuto”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp