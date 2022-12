Puglia: 7,6 milioni per contrasto a xylella fastidiosa

Condividi su...

Per il contrasto della xylella fastidiosa sono stati previsti in Puglia 7,6 i milioni di euro per il 2023 e il 2024 da destinare agli enti pubblici per le pratiche fitosanitarie obbligatorie sulle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, aree demaniali. Da giugno a oggi sono stati 1.454 gli ulivi infetti da xylella abbattuti in Puglia. Il batterio killer interessa al momento ottomila chilometri quadrati di territorio, il 40% della Puglia.