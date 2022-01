BARI – Nel 2021 la Regione Puglia ha speso 196 milioni di euro dei fondi Psr per l’agricoltura, 67,2 milioni in più rispetto al target fissato di 129 milioni. Ha, quindi, recuperato in parte i ritardi accumulati tra il 2018 e 2020 ma restano a rischio disimpegno circa 28 milioni, per i quali la Regione chiederà alla commissione europea l’autorizzazione ad utilizzarli entro marzo 2022.