Roma – Esenzione Irpef, Imu per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli, revisione della Pac, agevolazioni nell’accesso al credito e carburanti non bastano a far rientrare le proteste degli autonomi di riscatto agricolo da giorni in presidio alle porte di Roma. Il primo punto oltre al tavolo permanente con il Ministro, Lollobrigida resta quello sui costi dei prodotti oltre che un’attenzione alla concorrenza sleale. Ma gli agricoltori sono divisi Giovedì alle 15 uno dei leader della protesta, Danilo Calvani, di C.R.A ha annunciato la presenza di 20mila persone sui trattori al Circo Massimo a cui però non parteciperanno gli autonomi di riscatto agricolo in presidio a Nomentana che lasceranno l’area giovedì mattina

https://youtu.be/9dcvJFEOPPQ?si=B–YYmkw51IMPD1B

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author