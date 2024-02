Protesta agricoltori, Bardi: “Il 14 febbraio il tavolo tecnico”

POTENZA – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ascoltato le richieste degli agricoltori in protesta a Potenza e calendarizzato per mercoledì 14 febbraio un tavolo tecnico in Regione, utile per fare il punto sulle istanze rappresentate dal mondo agricolo lucano.

