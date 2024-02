‘Lasciateci lavorare’: speciale intercettiamo la legalità

Durante una recente conferenza stampa, il procuratore Roberto Rossi ha lanciato un appello chiedendo di non limitare le intercettazioni. Il timore è che, se l’ipotesi di riduzione della spesa in questo settore dovesse essere approvata dal Governo, molti reati rischiano di non essere risolti tempestivamente.

I magistrati, tra cui Roberto Rossi di Bari e Renato Nitti di Trani, hanno espresso preoccupazione riguardo all’efficacia delle indagini in caso di restrizioni alle intercettazioni. La loro voce si unisce a un coro crescente di opposizione all’ipotesi di tagliare i fondi in questo settore cruciale.

Venerdì 9 febbraio, alle 21:00, su Antenna Sud è stata dedicata una trasmissione a questo importante dibattito. Il confronto, condotto da Gianni Sebastio, ha fatto comprendere appieno le implicazioni di una possibile riduzione della spesa in materia di intercettazioni.

