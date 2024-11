Promozione, Virtus Bisceglie: in attacco arriva Leo Caputo

La Virtus Bisceglie ha messo a segno un importante colpo di mercato per potenziare il reparto offensivo, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Leonardo Caputo, 27 anni, noto per la sua esperienza nei principali tornei calcistici regionali. Originario di Canosa, dove è cresciuto calcisticamente, Caputo ha segnato oltre 50 reti in carriera, tra cui spiccano i 12 gol in Eccellenza nel 2021-2022, e un identico bottino nella scorsa stagione diviso tra Virtus San Ferdinando (Promozione) e Real Siti (Eccellenza).

L’attaccante ha dimostrato anche in questo inizio di stagione le sue capacità realizzative, mettendo a segno 5 gol con il San Severo. Ora, con il trasferimento alla Virtus Bisceglie, Caputo mira a contribuire alla risalita in classifica della squadra nel girone A di Promozione.

Caputo si unirà al gruppo nei prossimi giorni e sarà a disposizione dell’allenatore De Francesco già a partire dalla sfida casalinga contro il Bitritto Norba, fissata per domenica 17 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Di Liddo”.

