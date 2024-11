Serie B, il punto prima della sosta

Terzo stop per le nazionali con il Bari che può sorridere: la formazione biancorossa per la prima volta dall’inizio del campionato ha agguantato la zona playoff. Merito del successo ritrovato dopo sei pari consecutivi e degli undici risultati utili di fila portati a casa da mister Longo, che per la prima volta è andato alla sosta con una vittoria, dopo il pari di Genova giunto alla viglia del primo stop per le nazionali e quello di Cremona che ha preceduto la seconda. Ad un terzo di stagione il campionato di Serie B vede tre squadre che abbozzano la fuga: il Pisa capolista con 30 punti e capace di raccogliere 11 lunghezze nelle ultime cinque, con un sonoro 3-0 alla Samp che ha tenuto la squadra di Pippo Inzaghi a +2 da un Sassuolo ormai versione rullo compressore: quarta vittoria nelle ultime cinque per la squadra di Grosso, che ha battuto anche il Sudtirol. Alle loro spalle lo Spezia, che con la premiata ditta Esposito ha espugnato 3-0 il campo della Juve Stabia. Tiene il passo il Cesena di Mignani: 2-0 al Cittadella nell’ultima e quota 21 raggiunta per un quarto posto solitario che fa sorridere: chi invece, non sorride è la Cremonese quinta, battuta anche dal Mantova e non ancora guarito con la cura Corini. Con gli stessi punti del Bari, al sesto posto, anche Palermo, Brescia e Juve Stabia. Nella zona bassa, invece, tanto equilibrio, con il Frosinone ultimo a sorpresa e Cittadella, Sudtirol, Salernitana e Carrarese in grande difficoltà.

