Promozione, Soccer Trani: tris al Capurso sotto il diluvio

La Soccer Trani torna a sorridere con una prestazione convincente, battendo il Capurso 3-0 sul campo del “Lapi” sotto una pioggia battente. Protagonisti assoluti della giornata sono stati Pugliese, autore di una doppietta, ed Elia, che ha chiuso i conti con un gol di testa. I fantasmi del 2024 sembrano ormai alle spalle per i biancazzurri, che dopo la sconfitta di Bitritto ritrovano subito la via della vittoria, incitati dal calore dei tifosi.

Da sottolineare le ottime prove di Beroshvili, apparso rigenerato dalla “cura Giangaspero”, e di Campanella, tornato titolare dopo la squalifica. Con questo successo, la squadra sale all’ottavo posto con 26 punti, a -7 dalla zona playoff.

Tattica e formazioni

Giangaspero ha optato per un 3-4-2-1 con Pinnelli in porta; difesa composta da Elia, Campanella e Sementino (sostituito all’84’ da Riondino). A centrocampo Precchiazzi e Rizzi (sostituito al 78’ da Grillo) sugli esterni, con Beroshvili (81’ Nannola) e Binetti in mezzo. In attacco Vitale si è mosso sulla trequarti a supporto di Pugliese (84’ Piombarolo) e Terrone (71’ Salvemini).

La cronaca del match

Primo tempo – La partita si mette subito in discesa per il Trani, che passa in vantaggio all’8’: Vitale serve un cross perfetto per Pugliese, il quale di testa non perdona. Dopo il gol, la gara vive una fase di studio, con i biancazzurri che cercano il raddoppio. Al 35’ Vitale si rende pericoloso con un’azione personale, ma la sua conclusione da fuori area non centra lo specchio. Al 37’ è Beroshvili a tentare la via del gol, ma il suo tiro, deviato da Terrone, finisce sul fondo. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Secondo tempo – Nella ripresa il Trani parte forte: al 50’ Vitale prova una conclusione dalla distanza, respinta da Pellegrini. Al 62’ Rizzi serve un assist preciso per Pugliese, che di testa manda il pallone di poco a lato. Al 68’ Campanella è decisivo nel fermare Armenise, sventando il possibile pareggio.

Il raddoppio arriva al 72’: Binetti trova Pugliese, che a tu per tu con il portiere non sbaglia e sigla il 2-0. Il Capurso prova a reagire, ma è ancora la Soccer Trani a trovare la rete: all’80’, sugli sviluppi di un corner battuto da Vitale, Elia colpisce di testa e chiude i giochi sul 3-0.

Sotto il diluvio, i dragoni portano a casa tre punti preziosi e guardano con fiducia al prosieguo del campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author