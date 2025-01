Promozione, Soccer Trani: Giangaspero ‘Ora facciamo sul serio’

In vista della sfida con il Santeramo, valida per la diciassettesima giornata di campionato e in programma domenica alle 14.30 allo stadio comunale “Nicola Lapi”, Francesco Giangaspero, tecnico della Soccer Trani, ha espresso gratitudine alla società per l’opportunità ricevuta e ha tracciato gli obiettivi futuri:

“Ringrazio il club per la grande opportunità e la fiducia, così come mister Mascia per il lavoro svolto in precedenza. Dal nuovo anno vogliamo cambiare rotta e migliorare. Ho chiesto ai ragazzi di tornare a divertirsi e ritrovare la giusta condizione mentale. Purtroppo, avremo qualche assente a causa di influenza e infortuni, ma i nuovi innesti saranno pronti a scendere in campo se necessario”.

Anche il difensore Pierluigi Sementino ha sottolineato la sua determinazione: “Mi sono subito integrato bene nel gruppo, essere qui è un onore. La rosa ha un gran potenziale, ma dobbiamo dimostrarlo. È fondamentale credere nel progetto di questa piazza storica. Domani serviranno carattere, voglia e determinazione per conquistare i 3 punti”.

