BAT – Un milione di euro per Trani, due milioni e 300mila euro per Andria. È questo l’esito del progetto “StradaXStrada”, indetto dalla Regione per la manutenzione delle arterie cittadine pugliesi. Risultato prezioso per la BAT, con la città federiciana che trae un grande beneficio e si prepara a tutta la fase burocratica e operativa. L’amministrazione, inoltre, affiancherà un contributo comunale per implementare le attività di manutenzione.

Ottimo risultato anche per Trani, con l’amministrazione comunale che ha già espletato le fasi burocratiche e si avvia all’inizio della cantierizzazione. L’inizio dei lavori è previsto per il 30 giugno, il termine per il 30 novembre. Le operazioni interesseranno numerose strade principali di Trani, tra cui corso Imbriani, corso Vittorio Emanuele, via Malcangi e via Giovanni Bovio. Un milione di euro da utilizzare, che insieme agli oltre due milioni di Andria serviranno a restituire decoro e sicurezza alle strade della BAT.