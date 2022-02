TRANI – Trani punta a potenziare la transizione ecologica e la sua immagine ambientale. Sui tavoli dell’amministrazione comunale non solo la pulizia delle strade e l’implementazione del verde pubblico, ma anche una serie di progetti inseriti nel Piano di Ripresa e Resilienza. Un’occasione da cogliere, come evidenziato dall’assessore alla transizione ecologica Pierluigi Colangelo.

I progetti permetteranno di rilanciare l’immagine di Trani anche sotto il profilo turistico e non solo per il benessere dei residenti. L’amministrazione comunale ha annunciato anche la creazione di uno sportello social dedicato, in modo da restare in contatto con le figure politiche e tecniche che si occuperanno della questione.