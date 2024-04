Procura di Bari, Gdf e AdE insieme contro l’evasione fiscale

BARI – Procura di Bari, comando regionale della Gdf Puglia e l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto il rinnovo di un protocollo di intesa volto a rafforzare il coordinamento investigativo tra l’Autorità giudiziaria e l’Amministrazione finanziaria in ambito

locale.

L’accordo si pone quale principale obiettivo quello di potenziare ulteriormente l’azione di repressione dell’evasione fiscale, con particolare riguardo ai fatti di maggiore pericolosità e allarme sociale, come le frodi transnazionali, l’emissione e l’utilizzo di

fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni di crediti d’imposta, la creazione di schermi societari al solo scopo di inquinare i mercati e il conseguente riciclaggio dei proventi illeciti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author