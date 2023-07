Primo colpo del Brindisi: è fatta per Mirko Albertazzi

Mirko Albertazzi è il primo colpo di mercato del Brindisi. La società biancazzurra, come anticipato nei giorni scorsi da Antenna Sud, ha raggiunto l’accordo con l’esperto portiere ex Bologna, Entella, Vicenza e Virtus Francavilla. Per lui è pronto un contratto biennale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp