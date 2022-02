FRANCAVILLA FONTANA – Secondo gli investigatori del comando, quei lavori edilizi, di certo neppure nascosti ma anzi visibili dalla pubblica via, non erano mai stati autorizzati. E così, nella mattinata di oggi, è scattato il sequestro per un immobile in costruzione nel centro abitato di Francavilla Fontana. Si tratta di un fabbricato ancora allo stato rustico, non abitabile presso il quale erano in corso degli interventi edilizi che, secondo gli agenti della polizia locale della Città degli Imperiali, non avevano mai ricevuto l’ok dagli uffici competenti. Da qui, i sigilli per un’accusa sicuramente tutta da dimostrare, ma che per ora vale il sequestro dell’immobile e la sospensione del cantiere.