ROMA – Quarto giorno a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica. Nel servizio qui sotto il commento dell’On Wanda Ferro, calabrese, di Fratelli d’Italia. “Bisogna dare credibilità alla politica, le schede bianche non hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, necessario individuare un nome che rappresenti tutti per la figura del Capo dello Stato”