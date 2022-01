Chi sarà secondo onorevoli e senatori il tredicesimo Presidente della Repubblica? Si è sollevato un coro di voci per spezzare una consuetudine tutta a favore degli uomini, ma sarà davvero così?

La redazione di AntennaSud è andata all’ombra dei Palazzi romani per chiedere a onorevoli e senatori chi vorrebbero vedere salire sul Colle o chi pensano conquisterà il Quirinale. Si intitola “Il Presidente secondo me” lo speciale che andrà in onda fino alla elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica.

Fumata nera anche per il terzo di elezioni che si è svolto nella giornata del 26 gennaio. Ecco i risultati del terzo scrutinio: