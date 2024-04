Presentato XI convegno internazionale studi su cultura popolare religiosa

Angelica Lussoso, assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Paolo Castronovi, consigliere comunale, e Luigi Montenegro, presidente dell’associazione La veste rossa di Taranto, hanno presentato, nel salone degli Specchi di Palazzo di Città, l’XI convegno internazionale di studi sulla cultura popolare religiosa che si terrà sempre al Salone degli Specchi il prossimo 29 aprile per l’intera giornata e che avrà per tema: «Il Crocifisso: prologo della Resurrezione».

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Taranto. Tra i relatori di quest’anno, insieme al nuovo Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, spicca il nome di Marifran Carazo, alcaldesa, ovvero sindaco, di Granada, la cui relazione ha per titolo «Granada: dalla tradizione ad un futuro promettente».

Di rilievo anche la relazione del professor Paolo Stefanì, ordinario di Diritto Ecclesiastico all’Università di Bari, il cui intervento ha per tema: «L’uso e l’abuso del Crocifisso per la costruzione del dialogo». Torna a Taranto anche Armando Ortiz, presidente Federazione Confraternite Granada, che avrà modo di spiegare nel suo intervento l’importanza della istituzione di cui è a capo con la relazione che ha per tema: «Le Federazioni della Confraternite come unione del movimento confraternale».

È assai atteso anche l’intervento di don Andrea Mortato, parroco del santuario Santissimo Crocifisso, che tratterà dell’immagine miracolosa custodita in quella chiesa, e la relazione di Adelardo Mora che parlerà del Centenario della Confraternita del Cristo della Misericordia. La devozione di Granada, altra immagine di grande fascino. Nel corso del convegno relazioneranno i rappresentanti delle confraternite dell’Addolorata, dell’Immacolata e del Carmine di Taranto, mentre Paco Castro, parlerà del punto di vista e dell’impegno dei “costaleros” ovvero i portatori dei gruppi statuari della settimana santa andalusa.A chiusura dei lavori, il presidente dell’Associazione, annuncerà il tema del convegno del prossimo anno.

L’evento convegno, sia pure centrale nell’appuntamento annuale dell’Associazione, sarà anche il prologo di un evento importante. Infatti, martedì 30 aprile alle10,30 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, e la alcaldesa di Granada, Marifran Carazo firmeranno il protocollo d’intesa che rappresenta il primo atto che porterà al gemellaggio delle due città.

L’appuntamento di Taranto avrà altri momenti importanti: domenica 28 aprile, alle 10,30, la delegazione spagnola visiterà il MarTa e a seguire la pinacoteca di San Pasquale. Alle 18,30 è prevista la celebrazione Eucaristica che si terrà in cattedrale alle 18,30 cui seguirà un breve concerto dell’Ensamble dell’Orchestra Tebaide d’Italia, diretta dal maestro Cosimo Maraglino.

È inoltre prevista per gli ospiti spagnoli una breve crociera su nave Cala Junco per ammirare Taranto dal mare e il 30 aprile alle 18,00 ci sarà la celebrazione dell’ostensione delle reliquie di San Cataldo. Montenegro grazie agli studi fatti e alla ricerca di documenti asserisce che i riti della Settimana Santa sono stati esportati in Spagna da un italiano, da qui le tante similitudini nelle processioni.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author