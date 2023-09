Presentato a San Pancrazio Salentino Il progetto Galattica. L’iniziativa si è tenuta presso Poli Officine Culturali, sede del nodo della nuova iniziativa della Regione Puglia Galattica – Rete Giovani Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. Un’iniziativa dedicata ai giovani del territorio che si concretizza attraverso la creazione di spazi in cui i ragazzi possono trovare strumenti innovativi, scambiare idee, approfondire nuovi hobby e passioni, ma anche dove poter costruire progetti e dove poter crescere o lavorare. Il progetto mette a disposizione dei giovani del territorio anche sportelli di ascolto con consulenti e professionisti, psicologi, avvocati e orientatori, per fornire a ragazzi e ragazze un supporto personalizzato. Previsti inoltre laboratori dedicati alle arti, interessi e hobby per permettere ai partecipanti di scoprire nuove passioni. Tra questi figurano il laboratorio di regia teatrale, cinematografica e televisiva, il laboratorio di progettazioni, decori e pitture su ceramica e vetro, quello di musica ed infine il laboratorio di social media marketing. Hanno partecipato all’evento: Vincenzo Buccolieri, vicesindaco di San Pancrazio Salentino, Antonella Fontana, assessore alla cultura, Antonio Rizzo, direttore Profeta APS (gestore del nodo di San Pancrazio Salentino), Francesco Joseph Pagnelli, coordinatore Agenzia ANPAL Dasep APL, Valerio D’Amici e Anastasia Luceri, youth worker per Arti Puglia.

