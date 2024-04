Precipita da balcone mentre lavora, muore 50enne a Castellana Grotte

Un uomo di 50 anni è ha perso la vita questa mattina a Castellana Grotte cadendo da un balcone di una palazzina nel centro storico. La vittima dell’incidente stava presumibilmente eseguendo dei lavori di muratura quando per cause da accertare avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 di Putignano che non ha potuto far altro che constatarne il decesso e i tecnici dello Spesal che stanno indagando sull’accaduto.

