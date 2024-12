Potenza: sensibilizzare gli studenti sui rischi alla guida. Polizia al Da Vinci-Nitti

L’obiettivo ambizioso se non utopico è quello di portare a zero il numero delle vittime degli incidenti stradali, i fatti però confermano un trend che da ragione all’attività di sensibilizzazione sulla legalità e sui rischi causati dalla distrazione alla guida che la Polizia di Stato ha intrapreso dal 2020 e che ha portato ad una diminuzione dalle ottomila vittime alle attuali tremila.

Partire dai più giovani affinché questo messaggio di prudenza possa cristallizzarsi in abitudini di civiltà e far capire come consuetudini sbagliate alla guida possano diventare pericoli reali e purtroppo a volte fatali.

Hanno partecipato con attenzione e maturità gli studenti dell’istituto superiore Da Vinci – Nitti di Potenza alla tappa conclusiva per il 2024 degli incontri sulla legalità, un’occasione anche per fare un resoconto dell’attività svolta negli istituti scolastici della provincia.

