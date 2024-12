Basilicata: Bardi, “I dati crescita del Pil danno ragione sulla capacità di ripresa regionale”

“Quando varammo il nostro Piano strategico uscivamo dalla emergenza Covid e vi era una viva attesa di un recupero veloce dell’economia grazie al Pnrr. I dati tra il 2021 ed il 2023 di crescita del Pil e dell’occupazione, hanno effettivamente dato ragione sulla capacità di ripresa della Basilicata. Al di là di una narrazione catastrofica gli indicatori fondamentali, davano ragione circa il miglioramento complessivo dello stato di salute della nostra economia”. E’ questa una parte della relazione in aula del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi presentata all’assise regionale.

Il documento rappresenta uno strumento di pianificazione a lungo termine utilizzato dalle Regioni per definire obiettivi, priorità e azioni da intraprendere per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Il piano è fondamentale per guidare le politiche pubbliche e gli investimenti, assicurando che le risorse siano allocate in modo efficiente e che le iniziative siano coerenti con le esigenze e le potenzialità del territorio.

Molti i temi trattati dal governatore in una relazione lunga e eterogenea che tra i vari temi trattati, ha toccato quelli di più stringente attualità per la Basilicata a cominciare dalla vertenza Stellantis alla crisi idrica. Su quest’ultima, in particolare, Bardi ha ribadito che ha assunto i caratteri di una priorità indifferibile. “Come le altre emergenze, quella idrica mette a nudo problematiche di sistema – ha detto – che per molti anni non sono state affrontate in modo sistematico come la tenuta degli invasi, infrastrutture mai collaudate, e sempre utilizzate parzialmente in aderenza ad una normativa precauzionale contro i rischi ma prive delle risorse finanziarie sufficienti per garantirne il ripristino e un ottimale funzionamento. Il caso dell’emergenza idrica ci fa assumere maggiore consapevolezza su un tema spesso affiorato nel dibattito pubblico nazionale, la questione manutentiva, di infrastrutture realizzate negli anni 60 e 70. Reti idriche che in Basilicata significano 13 mila km di condotte che spero – per chi lo ignorasse – danno il senso della difficoltà negli interventi. Purtroppo è capitato a me, ma poteva capitare a chiunque si fosse trovato al mio posto di affrontare la crisi della diga della Camastra, nel combinato disposto con la crisi climatica e con le criticità connesse alle altre fonti di approvvigionamento”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author