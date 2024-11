Potenza ricorda Pino Mango con una scritta luminosa sul teatro Stabile

È stato uno degli artisti più stimati d’Italia, la sua voce resterà indimenticabile e altrettanto riconoscibile. Parliamo di Pino Mango, cantautore lucano, morto prematuramente nel 2014, sempre legato alle sue origini lucane Mango ha lasciato un ricordo vivo tra i suoi corregionali.

E in occasione dell’anniversario della sua nascita, il gruppo Potenza turistica, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha voluto ricordare l’artista nel capoluogo di regione lucano, dedicandogli una frase tratta dal brano “La rondine”. Il luogo per celebrarlo è stata la facciata principale del teatro Francesco Stabile, nel cuore del centro storico potentino. Proprio lì, intorno alle 17:30 è stata illuminata la scritta mentre lungo via Pretoria risuonavano alcune delle sue più celebri canzoni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author