Potenza, neo sindaco Telesca in visita dal prefetto Campanaro

Nel pomeriggio di martedì 25 giugno, Michele Campanaro, prefetto di Potenza, ha accolto, a Palazzo del Governo, Vincenzo Telesca, neo sindaco di Potenza.

Durante l’incontro, Campanaro ha espresso le sue congratulazioni a Telesca per il riconoscimento ricevuto dalla comunità potentina, augurandogli successo per il lavoro impegnativo che lo attende nei prossimi anni, garantendo il pieno supporto della Prefettura.

La riunione, caratterizzata da un clima di cordialità e sintonia istituzionale, ha offerto l’occasione per discutere su temi strategici e di interesse comune per la città di Potenza. Tra questi, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la sicurezza urbana, la protezione civile, la gestione dell’accoglienza per i richiedenti asilo, e le tematiche dell’economia, del lavoro e del sociale.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza urbana, con il Prefetto e il Sindaco che hanno concordato sulla necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione degli Enti locali per garantire la convivenza civile. Il dialogo è poi proseguito sull’importanza della gestione dei fondi del PNRR, sottolineando la necessità di vigilare affinché tali risorse cruciali per la ripresa economica e sociale non diventino bersaglio della criminalità.

“Questo primo, proficuo confronto con il Sindaco Telesca getta le basi per una collaborazione istituzionale leale e una coesione sociale che vedrà Prefettura e Città di Potenza camminare insieme, condividendo valori e priorità per garantire le migliori condizioni di vivibilità alla comunità potentina. Il ruolo del Sindaco è di grande responsabilità, essendo l’istituzione più vicina ai cittadini e quindi la più adatta a intercettare e rispondere alle diverse esigenze e criticità. Auguro al Sindaco Telesca buon lavoro, suggerendogli di ispirarsi alla definizione di città data da Italo Calvino ne ‘Le città invisibili’: la città appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte,” ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro.

