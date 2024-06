Potenza, Fanelli: ‘La vittoria di Telesca è netta’

“La vittoria di Telesca è netta, evidentemente questa è la volontà della città e dobbiamo prenderne atto. Questa competizione ci ha consentito di conoscere meglio la città, ora faremo un’opposizione leale, ma critica. I motivi della sconfitta? Ne parleremo con calma analizzando tutto ciò che non ha funzionato. Ne approfitto per congratularmi con Vincenzo Telesca, al quale auguro buon lavoro”. Lo ha detto ad Antenna Sud Francesco Fanelli, candidato sindaco di Potenza del Centrodestra, sconfitto al ballottaggio da Vincenzo Telesca, candidato per il Centrosinistra.

