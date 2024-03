Potenza, Marchionni: ‘Col Benevento serve la partita perfetta’

“Mi aspetto una partita dura, bisognerà scendere in campo con l’atteggiamento giusto. In base al tipo di prestazione potremo ambire al raggiungimento di un risultato positivo. I ragazzi si stanno allenando bene, ho ancora qualche dubbio sulle scelte, ma ho fiducia nella squadra. Al gruppo ho chiesto serenità e massimo impegno, giocare queste partite deve essere uno stimolo positivo. Quando incontri squadre come il Benevento è necessario essere perfetti, anche perché questa gara è fondamentale per le nostre ambizioni di classifica”. Lo ha detto Marco Marchionni, tecnico del Potenza, alla vigilia della sfida con la vicecapolista Benevento.

