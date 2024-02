POTENZA – Operazione della Polizia locale nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto all’abusivismo commerciale. Diversi di chili di prodotti ortofrutticoli sono stati posti sotto sequestro, da due operatori della Polizia locale in servizio di pattugliamento del territorio. La merce veniva posta in vendita da un ambulante privo di autorizzazione alla vendita nei pressi di via Messina. “La polizia locale proseguirà le attività quotidiane di controllo del territorio – spiega la comandante Maria Santoro – per contrastare l’ambulantato abusivo, a tutela della salute dei consumatori e al fine di assicurare il rispetto delle norme di settore e la concorrenza”.

