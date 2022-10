POTENZA- A Potenza un uomo di 73 anni, a causa di un malore, è morto in via Di Giura mentre stava camminando per strada. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto. A stroncarlo probabilmente un infarto anche se manca ancora la conferma del medico legale. Sul posto Carabinieri e Polizia locale. Il traffico è stato deviato per alcune ore.