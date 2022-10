POTENZA – “Gli impegni assunti si mantengono. A maggior ragione se gli stessi servono a produrre benefici in favore delle famiglie. Con la variazione di bilancio approvata, l’invito di Fratelli d’Italia, volto a reperire risorse aggiuntive per agevolare le famiglie con più figli che fruiscono della mensa scolastica, trova accoglimento”. A sottolinearlo il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Carmen Galgano che ha poi continuato: “Avevamo, in tempi non sospetti, sottolineato la necessità di favorire politiche che alleggerissero economicamente le famiglie di fronte a spese, quali la retta scolastica, che gravano insieme ad altre sulle stesse. La tenacia, e la ferma determinazione, oggi viene premiata”.

“Si chiude così – ha concluso Galgano – una querelle sulla quale le opposizione hanno provato a speculare politicamente parlando. Fratelli d’Italia, nel preferire i fatti alle parole, si conferma forza politica credibile e seria al servizio della Comunità cittadina”.