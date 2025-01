Potenza, De Giorgio: ‘La squadra gira bene, ma deve gestire meglio’

Il Potenza conquista tre punti importanti con il Sorrento, imponendosi con un netto 2-0 in una partita che ha segnato il ritorno in campo dopo una pausa forzata. Nell’intervista post-partita, il tecnico De Giorgio ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando alcuni aspetti da migliorare per il futuro. “Abbiamo iniziato con il piglio giusto, pressando alto con coraggio – ha spiegato -. Nonostante alcune occasioni mancate per chiudere definitivamente la gara con il terzo gol, abbiamo mantenuto alta l’intensità dimostrando solidità difensiva”.

Prestazione di squadra

De Giorgio si è soffermato sull’ottima organizzazione del gruppo: “La squadra gira bene e lo dimostra sul campo. Anche oggi, Mazzeo, un 2005, è entrato e ha sfiorato due volte il gol. Siamo una squadra forte, capace di subire pochissimo, anche con un avversario ostico come il Sorrento”.

La strada verso il futuro

Nonostante la vittoria, l’allenatore ha riconosciuto che c’è ancora margine di miglioramento, specialmente nella gestione del possesso palla con un risultato favorevole. “Sul 2-0 avremmo dovuto tenere di più la palla per respirare”, ha concluso, sottolineando come la squadra debba imparare a capitalizzare meglio le occasioni.

