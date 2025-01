Foggia, Zauri: “Vogliamo far tornare i tifosi al nostro fianco”

Le due sconfitte consecutive contro Altamura e Monopoli hanno incupito l’umore in casa Foggia. La classifica richiede una reazione immediata da parte dei rossoneri, auspicata anche dal tecnico Luciano Zauri alla vigilia del match contro il Latina: “Siamo dispiaciuti perché avremmo voluto dare qualcosa in più ai tifosi sotto il punto di vista dei risultati. Non siamo stati bravi ma l’impegno non è mai mancato. Ci dispiace perché il pubblico è stato uno dei motivi per cui sono arrivato. Ai tifosi non chiedo nulla ma desideriamo il loro aiuto nei momenti di difficoltà. Spero che anche domani ci sia il loro supporto, siamo convinti di poterci meritare un certo tipo di tifo”.

Il mercato: “Alcuni giocatori sono andati via perché giocavano poco. Io e il direttore siamo allineati nella volontà di migliorare il Foggia ma non è semplice. Abbiamo ricevuto tantissimi rifiuti ma vogliamo una squadra importante. Numericamente abbiamo avuto difficoltà oggettive nel corso dell’ultima partita, il gruppo è migliorabile ma non credo che ci siano giocatori che possano far cambiare la stagione a questa squadra. Sicuramente qualcuno potrebbe darci una mano e speriamo che arrivi presto. Da quando sono arrivato, manca un play perché Danzi ha pochi minuti nelle gambe. Vogliamo rafforzarci in mezzo al campo con uno o due giocatori. Dovremo sistemare anche il reparto arretrato con almeno un difensore”.

I rifiuti: “Non abbiamo bisogno di gente che non vuole venire a Foggia. Questa squadra è molto importante. Non conosco i motivi, non avrebbe senso pregare qualcuno per portarlo qui. Abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di mettersi in gioco”.

Il mercato in uscita: “Guardando in faccia i ragazzi, non ho notato nessun mal di pancia. Sono convinto che chiunque scenderà in campo darà il massimo. Se qualcuno volesse andare via potrebbe farlo. Se dipendesse da me non manderei via nessuno perché ho giocatori interessanti. Dobbiamo colmare velocemente le lacune”.

Il rapporto col Presidente: “Credo che ci sia l’intento di migliorare il Foggia. Le dichiarazioni di Canonico? Non ho avuto modo di parlare con il presidente, dispiace leggere alcune cose. Ci metto la faccia in campo e vorrei che ci fossero più giocatori disponibili e utili il più presto possibile. Il presidente dice giustamente ciò che pensa ma noi siamo arrivati a novembre. Difenderò questi ragazzi fino alla morte perché mi hanno dato tantissimo. Le ultime due partite sono state negative dal punto di vista dei risultati ma è tanto ciò che è successo prima”.

Latina: “Affronteremo una squadra in salute, tonica e ben organizzata. Il Latina ha giocatori molto veloci in avanti e di temperamento. Sarà una sfida tosta come tutte e dipenderà da noi. Vogliamo vincere senza snaturare l’atteggiamento che ci ha sempre contraddistinto”.

Cosa è cambiato rispetto al suo arrivo?: “Da parte mia e dei ragazzi non è cambiato nulla. Abbiamo avuto qualche difficoltà numerica ma ne siamo usciti perché la squadra ha dato l’anima. Ovviamente, quando perdi non puoi essere contento ma sarebbe sbagliato cercare le colpe. Abbiamo analizzato ciò che è successo, dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto male ma ciò che conta è il risultato e quando perdi si lavora in maniera diversa. Siamo professionisti e l’equilibrio ci deve far ripartire”.

Indisponibili: “Per la sfida di domani mancheranno solamente Pazienza e Parodi. Il resto del gruppo è a disposizione”.

Problemi offensivi: “Abbiamo bisogno dei nostri uomini migliori. C’è bisogno che tutti, a partire da me, diano di più. Spetterà a me e al mio staff tirare fuori le caratteristiche dei nostri giocatori”.

Messaggio alla città: “Ciò che importa è che i tifosi siano numerosi, a costo di sentire tanti fischi a fine partita. Noi siamo di passaggio, cerchiamo di fare il massimo ma non sempre ci riusciamo. Vogliamo essere un corpo unico con i nostri tifosi. Vogliamo far tornare i nostri tifosi al nostro fianco e uscire velocemente da queste zone di classifica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author