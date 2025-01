Potenza: dal Comune regolamento per contrasto al gioco d’azzardo

Approvato all’unanimità, in Quarta Commissione consiliare permanente, il Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo ( G. A. P).

All’esito di lavori già iniziati dalla precedente consiliatura, è stato oggi approvato in quarta Commissione Consiliare, presieduta dalla consigliera Angela Blasi, il Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo ( G. A. P).

“Con l’approvazione del Regolamento, licenziato grazie anche all’importante contributo degli uffici preposti, l’Amministrazione si pone l’importante obiettivo di contrastare il fenomeno della ludopatia, fenomeno tristemente diffuso che colpisce centinaia di famiglie in maniera trasversale, interessando tutte le fasce sociali e di età.

Tra le misure più significative, l’attenzione all’ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e agli orari di esercizio delle stesse, nonché l’istituzione di un osservatorio sul gioco d’azzardo e di un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza per la cura e la prevenzione della ludopatia” ha spiegato la presidente Blasi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author