Potenza: contro la crisi idrica in centinaia manifestano davanti la Regione

“Vogliamo acqua non inquinata e senza rischi per la salute, pretendiamo verità e trasparenza sulla crisi idrica e rispetto per i cittadini”. Hanno chiesto questo le diverse centinaia di cittadini che hanno manifestato davanti alla sede della Regione Basilicata in via Anzio a Potenza, protestando contro la gestione dell’emergenza idrica in corso in 29 Comuni. Ciò che preoccupa maggiormente i cittadini è stata la decisione di far confluire nel bacino del Camastra, attraverso un sistema di tubazioni, le acque del fiume Basento la cui salubrità allarma la popolazione.

Il luogo della manifestazione è stato volutamente scelto perché, proprio nelle ore in cui il corteo ha presidiato gli uffici regionali, all’interno del palazzo della giunta si stava svolgendo una riunione del tavolo tecnico sull’emergenza; tema all’ordine del giorno le risultanze delle analisi chimiche sui campioni prelevati da fiume Basento.

Finita la riunione l’ufficio stampa della giunta ha diffuso in una nota i risultati delle indagini dai quali è emerso che la qualità delle acque del Basento, si cita testualmente, “ non si discosta da quelle di qualsiasi altro invaso o sorgente prima dell’iter di potabilizzazione”. Nessuna dichiarazione da parte dei vertici regionali, solo il direttore generale dell’Arpab si è fermato ai nostri microfoni, dopo attimi di acceso confronto con alcuni manifestanti.

