Taranto: vento e pioggia, maltempo sulla Settimana Santa

Taranto – Il maltempo, come da tradizione, “minaccia” la Settimana Santa tarantina. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per il 16 e 17 aprile, a causa di forti raffiche di vento di scirocco che potrebbero raggiungere i 60/70 km orari. Previste mareggiate lungo le coste joniche e adriatiche, con rischio per la sicurezza in prossimità di moli, scogliere, pontili, impalcature e ponteggi. Alla cittadinanza è sconsigliata la sosta in aree alberate e nelle zone potenzialmente esposte alla caduta di oggetti. Le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente nella giornata di giovedì 17 aprile, con piogge previste nel tardo pomeriggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author