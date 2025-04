Banda della “marmotta” torna a colpire: assaltato bancomat di Baragiano

BARAGIANO – La banda del bancomat torna a colpire nel Potentino, dopo qualche settimana di silenzio. La notte scorsa, qualche minuto dopo le ore 4, una banda di malfattori ha fatto saltare in aria il bancomat a Baragiano Scalo della filiale Monte dei Paschi di Siena situato lungo la principale strada, in via Appia. Dopo aver sentito un boato, diverse le persone che si sono preoccupate e affacciate da casa per capire cosa stesse accadendo. Scoprendo quindi il fatto. Sarebbe stata vista un’auto di grossa cilindrata muoversi e fuggire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza. Sembrerebbe che i ladri fossero almeno in tre e a volto coperto.

