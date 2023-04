Potenza: Catturato l’assassino del dottor Pucillo

A quasi 40 giorni di distanza arriva la svolta in relazione all’omicidio del dottor Pucillo, stimato professionista e medico dell’Az Picerno, club che milita nel Girone C della Serie C.

I Carabinieri hanno fermato Giovanni Battista Errico, accusato di omicidio aggravato. L’uomo ha reso piena confessione davanti agli inquirenti e l’arma del delitto è stata sequestrata.

L’efferato omicidio dovrebbe ricollegarsi a liti di vicinato, dovuti verosimilmente allo sconfinamento delle mandrie della vittima nei terreni dell’indagato.

