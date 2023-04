Bitonto saluta Ale, Tomas, Ezia e Floriana tra lacrime e palloncini

L’uscita dalla Basilica dei Santi Medici dei quattro ragazzi morti la sera del 25 aprile in uno scontro frontale lungo la provinciale 231 tra Modugno e Bitonto è stata accompagnata da un lungo e commosso applauso accompagnato dal volo di palloncini bianchi.

”È terribilmente difficile essere qui in questo giorno e trovare le parole giuste per parlare di questi quattro ragazzi – ha detto Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto, durante la cerimonia in chiesa -. Conoscevo Alessandro da quando era ancora un bambino; Ezia era una ragazza splendida, buona e dolce; Tomas sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri; Floriana si era presa cura del padre dopo la scomparsa della madre”.

Il sindaco ha poi aggiunto che “se i ragazzi fossero ancora qui oggi, ci invitarebbero ad amare e abbracciare i nostri genitori e i nostri amici. Dimostriamo con i fatti di voler bene a questi ragazzi e alle loro famiglie”.

Il discorso di Francesco Paolo Ricci è stato accolto da un lungo applauso che ha accompagnato l’uscita dei quattro feretri dalla chiesa.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp