Potenza-Benevento: info su tagliandi acquistati e possibilità rimborsi

La società Potenza Calcio informa i tifosi rossoblù che i tagliandi acquistati per la gara Potenza-Benevento, valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C Now, inizialmente programmata per il 12 gennaio e rinviata a causa delle condizioni metereologiche avverse che hanno reso impraticabile lo Stadio Alfredo Viviani, resteranno validi per il recupero della partita, fissato per martedì 21 gennaio 2025.

PROCEDURA DI RIMBORSO DEI TAGLIANDI ACQUISTATI PRESSO I PUNTI FISICI

Coloro che hanno acquistato i tagliandi della gara, presso i punti vendita fisici del circuito Go2, potranno esercitare il proprio diritto di rimborso recandosi presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto del biglietto, rigorosamente in possesso del titolo d’ingresso da presentare all’esercente. Il rimborso non potrà essere emesso se richiesto in punti fisici differenti da quello in cui è stato acquistato inizialmente il tagliando. LE RICHIESTE DI RIMBORSO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 13:00 DI VENERDI’ 17 GENNAIO 2025.

PROCEDURA DI RIMBORSO DEI TAGLIANDI ACQUISTATI ONLINE

I tagliandi acquistati online, tramite il sito Boxol (circuito Go2), potranno essere rimborsati inviando una mail all’indirizzo rimborsi@go2.it , formulando una richiesta di rimborso e allegando il file del biglietto. LE RICHIESTE DI RIMBORSO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 13:00 DI VENERDI’ 17 GENNAIO 2025.

