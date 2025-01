Potenza: ancora cinghiali in città

Cinghiali a spasso per le vie di Potenza, una circostanza che sta diventando una prassi e che viene costantemente registrata e diffusa sui social da residenti pronti ad immortalare quella che una volta sembrava un’eccezione ma che oggi sta abituando i potentini. Video che in alcune circostanze sono divertenti virali.

In realtà il tema degli ungulati che con sempre maggiore frequenza si avvicinano ai centri abitati del capoluogo e dell’hinterland deriva da scelte prese anni fa per provare a ripopolare la razza, circostanza che ha però portato però ad un incontrollato proliferare che oggi diventa un pericolo per i cittadini oltre che un elemento di danno per le colture.

L’avvistamento più recente di una famigliola in visita nella città è recente ed ha interessato il rione di poggio tre galli, popoloso quartiere del capoluogo di regione, un fatto che non tranquillizza certo i residenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author