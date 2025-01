Per l’epifania in Basilicata pronti 15mila pranzi di menù contadino

Se è vero, com’è, che l’epifania tutte le feste porta via, bisogna dunque onorare il sei gennaio anche a tavola. Orecchiette con il ragù a base di cinghiale, manate e fagioli, grigliata mista con l’agnello delle Dolomiti, le patate arraganate, i dolci tipici delle feste natalizie e l’immancabile sanguinaccio sono i piatti che caratterizzano il menù contadino degli agriturismi lucani. A rilevarlo è Turismo Verde Agenzia Agrituristica della Cia-Agricoltori Potenza-Matera secondo cui sono all’80% le prenotazioni arrivate alle 130 strutture e ristori agrituristici della regione per un totale di 15mila posti a tavola, circostanza sicuramente favorite dalle buone condizioni meteo.

Per la gastronomia contadina l’Epifania è infatti una continuazione dei piatti di Natale. Di qui l’impegno della Cia a portare avanti cultura e tradizioni perché – sottolinea in una nota l’organizzazione – i ragazzi riscoprano l’origine della festa della Befana. Solo conoscendo il nostro passato possiamo proiettarci verso il futuro attraverso l’animazione e l’aggregazione con attività di sostegno alle comunità rurali. “Le nostre strutture – hanno aggiunto – contribuiscono in modo determinante al turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle nostre campagne. A beneficiarne anche in queste festività tanti piccoli centri e comprensori nei quali i nostri ospiti sono stati in visita e dove hanno fatto acquisti. Inoltre offriamo esperienze a tutto tondo, dalle attività naturalistiche a quelle più sportive, ai laboratori per grandi e piccoli dove si imparano le ricette della tradizione ed i segreti della campagna, non una vacanza classica ma una vera esperienza alla scoperta del territorio”.

Orizzonte già proiettato al futuro per la Cia, infatti i prossimi afflussi sono previsti per il Carnevale che comincia il 17 gennaio con la festa di Sant’Antonio Abate sino al martedì grasso del 4 marzo.

