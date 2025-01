Polizia Potenza, Caiata (FdI): “Sostegno alle forze dell’ordine”

“In qualità di deputato della Repubblica Italiana, sento il dovere di esprimere il mio pieno sostegno alle forze dell’ordine che ogni giorno operano con dedizione, professionalità e coraggio per garantire la sicurezza e la legalità sul nostro territorio. Per questo ho ritenuto essenziale passare in visita con gli esponenti locali di Fratelli d’Italia Fazzari, Giuzio, Napoli, Galgano e Sarli presso il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari per esprimere tutta la mia vicinanza”. Lo dichiara in una nota il Presidente dell’InCE, On. Salvatore Caiata. “Le forze di polizia sono fondamentali per il mantenimento dell’ordine pubblico – prosegue il rappresentante di Fratellid’Italia – il contrasto alla criminalità e la protezione dei cittadini. In un periodo in cui le sfide sociali e le minacce alla sicurezza sono in continua evoluzione, il loro impegno non è mai stato così essenziale. Purtroppo, troppo spesso assistiamo a ingiusti attacchi – come quelli recenti – nei confronti di chi, con grande sacrificio, si dedica a tutelare la nostra comunità. È nostro compito, come politici e come cittadini, non solo riconoscere ma anche valorizzare il loro operato, garantendo che abbiano gli strumenti e le risorse necessarie per svolgere il loro lavoro nel modo migliore possibile”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

