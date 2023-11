BARI – I dem pugliesi l’11 novembre prossimo saranno tutti a Roma in occasione della manifestazione indetta dalla segretaria Elly Schlein. “Sarà una mobilitazione per la giustizia sociale, ma anche una mobilitazione per la pace”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Puglia Domenico De Santis, che aggiunge: “Invitiamo a partecipare tutti i pugliesi che vogliono difendere la sanità pubblica davanti ai tagli del governo nazionale, ma chiediamo di partecipare anche a coloro che vogliono battersi per il salario minimo, per il diritto alla casa, per la difesa del Sud contro la scellerata riforma dell’autonomia differenziata”. “I pugliesi in piazza del Popolo saranno migliaia – aggiunge Pierpaolo Treglia capo dell’organizzazione del Pd Puglia – la macchina organizzativa è in pieno lavoro, con il coordinamento dell’organizzazione regionale e dei segretari provinciali, tutti i circoli pugliesi stanno raccogliendo le adesioni. Sono tantissimi i giovani che si stanno mobilitando contro questo Governo che distrugge il loro futuro”

