Polignano, torna la winter edition di Ad Libitum

POLIGNANO – Sette appuntamenti tra ottobre e dicembre in cui è la musica da camera ad accompagnare il pubblico verso nuove, spesso ignote, ma affascinanti terre, come la nave di Odisseo per mare. La IX edizione di Ad Libitum – La grande musica a Polignano torna, con la programmazione autunnale 2023, a portare grandi artisti nel borgo che ha dato i natali a Domenico Modugno. Sempre nel segno del nòstos, ovvero il viaggio che il protagonista dell’Odissea compie per tornare in patria, fil rouge della seconda annualità del progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, che vede anche il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare. Una programmazione che segue una stagione estiva che ha visto tra gli ospiti Sax Nicosia, James Senese e Moni Ovadia, oltre a diversi appuntamenti sold-out. Un calendario che si fa anche messaggero di valorizzazione dei tesori architettonici della città, come la storica Chiesa Matrice Ss. Maria Assunta.

