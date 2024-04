Podisti protagonisti alla 46a edizione della Strataranto

Podisti protagonisti nella mattinata di domenica 21 aprile nel capoluogo ionico per la classica Strataranto 2024 organizzata dalla Podistica Taras in collaborazione con la Svam, centro ionico dell’Aeronautica Militare.

Si tratta della 46a edizione, la gara podistica quest’anno ha avuto diverse novità. Il percorso competitivo riservato agli iscritti Fidal di 21,097 Km e la gara non agonistica di 8,5 km aperta a tutti. Centro cittadino bloccato per consentire agli atleti di gareggiare.

La partenza è avvenuta in Piazza Garibaldi, poi il gruppo di corridori ha attraversato le vie del Borgo e della città vecchia, l’arrivo in piazza Maria Immacolata. Gli atleti della mezza maratona invece hanno proseguito in via Cugini a seguire via Magnaghi per raggiungere l’ingresso della SVAM.

