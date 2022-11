PMI Day, le Terme di Margherita aprono le porte agli studenti dell’Alberghiero

Condividi su...

MARGHERITA DI SAVOIA – Lezione speciale per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia, all’interno delle Terme. L’azienda è stata scelta da Confindustria Bari e Bat per il PMI Day. La visita guidata, nei reparti dello stabilimento termale, ha rappresentato la parte pratica di questa giornata di orientamento. Prima, con la vice presidente nazionale della Piccola Industria Confindustria, Teresa Caradonna, l’amministratore unico di Terme, Marina Lalli e la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, per gli studenti è stato il momento dell’ascolto per capire che il futuro professionale può essere realizzato anche nella libera impresa.