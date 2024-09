Bari, imprese a lezione di quotazioni in Borsa

BARI – Le quotazioni in Borsa come opportunità di crescita per le imprese, un’occasione di informazione sui pro e i contro della quotazione in Piazza Affari. Di questo si è parlato nella sede di Confidustria in un confronto tra imprenditori di Bari Bat e rappresentanti di Mediocredito Centrale e Bdm Banca. La quotazione in borsa potrebbe essere una vera opportunità per le imprse che hanno intenzione di fare il salto di qualità. L’appuntamento, infatti, mette al centro tutte le possibilità che le banche, nello specifico Mediocredito Centrale e Bdm Banca, mettono a disposizione per fare in modo che una pmi possa estendersi sia sul territorio nazionale che internazionale. Gli strumenti – emerge dall’incontro – ci sono: basta saperli mettere a frutto

