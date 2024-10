Più di 1 docente su 5 è precario in Puglia

Sono centinaia i docenti precari in Puglia, risultati idonei nei concorsi per esami e titoli banditi nel 2020, che nonostante il riconoscimento della qualifica, non riescono ancora a ottenere un’assunzione a tempo indeterminato. Nonostante gli anni di esperienza e il superamento di concorsi estremamente selettivi, molti di questi insegnanti non hanno ricevuto nemmeno una supplenza per l’anno scolastico in corso.

Il problema deriva anche dal meccanismo dei titoli abilitanti e di specializzazione conseguiti all’estero, che ha sconvolto il normale scorrimento delle graduatorie, creando un sistema complesso e redditizio per alcuni enti, come le università telematiche.

Per contrastare questa situazione, la FLC CGIL scenderà in piazza a fianco dei docenti idonei, sostenendo le loro richieste, tra cui una moratoria sui prossimi concorsi già programmati, come il PNRR-bis. Domani, 18 ottobre, la manifestazione si terrà a Bari, in via Castromediano, alle ore 14, davanti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

